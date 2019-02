Chi vincerà la sessantanovesima edizione del Festival di Sanremo di Claudio Baglioni? Secondo le classifiche stilate dalle giurie sanremesi e di iTunes i due favoriti sono Ultimo e Irama.

Nomi confermati anche dai bookmaker che hanno eletto Ultimo vincitore annunciato: secondo Snai, Eurobet, Goldbet, Better e Sisal Matchpoint è infatti lui il favorito seguito da Simone Cristicchi, Irama, Daniele Silvestri ed Il Volo.

Grandi assenti i miei tre favoriti: Loredana Bertè, Arisa e Mahmood.

Sanremo 2019, la finale: ordine di apparizione

Daniele Silvestri Argento vivo

Anna Tatangelo Le nostre anime di notte

Ghemon Rose viola

Negrita I ragazzi stanno bene

Ultimo I tuoi particolari

Nek Mi farò trovare pronto

Loredana Bertè Cosa ti aspetti da me

Francesco Renga Aspetto che torni

Mahmood Soldi

Ex-Otago Solo una canzone

Il Volo Musica che resta

Paola Turci L’ultimo ostacolo

The Zen Circus L’amore è una dittatura

Patty Pravo con Briga Un po’ come la vita

Arisa Mi sento bene

Irama La ragazza col cuore di latta

Achille Lauro Rolls Royce

Nino D’Angelo e Livio Cori Un’altra luce

Federica Carta e Shade Senza farlo apposta

Simone Cristicchi Abbi cura di me

Enrico Nigiotti Nonno Hollywood

Boomdabash Per un milione

Einar Parole nuove

Motta Dov’è l’Italia?