Briga sarà uno dei protagonisti della prossima edizione del Festival di Sanremo dove presenterà Un Po’ Come La Vita in collaborazione con Patty Pravo.

Intervistato dal settimanale Chi ha raccontato com’è nata questa stramba collaborazione:

“Patty è una leggenda vivente e l’idea di essere il cavaliere dell’ultima diva rimasta mi fa un certo effetto. E’ stato amore a prima vista. Ci siamo subito scelti. Abbiamo vissuto entrambi in giro per il mondo, abbiamo lo stesso modo di concepire la musica e poi siamo dinamici e, soprattutto, ironici. A Sanremo vado per vincere. Per carattere sono uno che punta sempre al massimo e l’idea di partecipare così, tanto per, non ha mai fatto per me. Spero di fare una bella figura”.

Ed in merito ad Amici ha precisato:

“Ad Amici devo molto, se non tutto, ma poi sono andato avanti. Non lo rinnego, non lo farò mai, ma non le nascondo che quando leggo “Briga il rapper di Amici” resto un po’ così. Capisco che etichettare tutto renda la vita più facile, ma io non mi ritengo solo un rapper. Sono un musicista, un autore. Ho scritto due libri e dieci dischi in dieci anni”.

A Sanremo troverà anche Loredana Bertè, la sua acerrima giudice-rivale durante la sua edizione ad Amici: