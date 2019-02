Le anticipazioni sulla quarta serata del Festival di Sanremo 2019: ospiti, scaletta, duetti.

In men che non si dica, il Festival di Sanremo 2019 è già arrivato all’attesissima serata dei duetti. Un appuntamento imperdibile, ricco di ospiti speciali che canteranno con i loro colleghi e amici le canzoni in gara in una veste nuova e unica.

Andiamo a scoprire insieme tutte le anticipazioni su questa serata molto particolare, che potrà darci le definitive indicazioni su chi potrà vincere questo 69esimo Festival di Sanremo.

Sanremo 2019, le anticipazioni sulla quarta serata: gli ospiti

Sarà uno l’ospite d’onore del mondo della musica della quarta puntata del Festival di Sanremo, quella del venerdì, tradizionalmente dedicata ai duetti. D’altronde, la scaletta sarà molto piena, e dunque lo spazio sarà dedicato quasi interamente agli artisti.

Il nome dell’ospite è però di quelli di grido: Luciano Ligabue. L’artista emiliano omaggerà Francesco Guccini insieme al direttore artistico Claudio Baglioni.

Luciano Ligabue

Sanremo 2019, le anticipazioni sulla quarta serata: i duetti

Ma i grandi protagonisti della serata saranno i cantanti con i loro ospiti speciali. Il riarrangiamento dei brani in gara, con i duetti molto attesi, è sempre uno dei momenti più emozionanti del Festival. Ecco tutta la lista degli artisti coinvolti:

-Neri Marcorè con Nek;

-Fabrizio Moro con Ultimo;

-Brunori Sas con gli Zen Circus;

-Ermal Meta con Simone Cristicchi;

-Bungaro ed Eleonora Abbagnato con Francesco Renga;

-Manuel Agnelli con Daniele Silvestri;

-Rocco Hunt e i Musici cantori di Milano con i Boomdabash;

-Syria con Anna Tatangelo;

-Gué Pequeno con Mahmood;

-Beppe Fiorello con Paola Turci;

-Irene Grandi con Loredana Bertè;

-Paolo Jannacci e Massimo Ottoni con Enrico Nigiotti;

-Nada con Motta;

-Enrico Ruggeri e Roy Paci con i Negrita;

–Jack Savoretti con gli Ex-Otago;

-Noemi e Caterina Guzzanti con Irama;

-Giovanni Caccamo con Patty Pravo e Briga;

-Tony Hadley con Arisa;

-Morgan con Achille Lauro;

-Cristina D’Avena con Shade e Federica Carta;

-Sottotono con Nino D’Angelo e Livio Cori;

-Biondo con Einar;

-Diodato e i Calibro 35 con Ghemon;

-il violinista Alessandro Quarta con Il Volo.