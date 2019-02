Il tenore Andrea Bocelli, ospite di Sanremo 2019, ha parlato nel giorno dell’inizio della kermesse.

Andrea Bocelli sarà il primo ospite d’onore di Sanremo 2019. Sul palco dell’Ariston, che lo ha visto trionfare nella sezione Giovani e poi spiccare il volo (ma senza vincere) in quella Big, il tenore canterà uno dei suoi ultimi successi, Fall on Me, in duetto con il figlio Matteo.

Un passaggio di testimone? Per ora no, ha confermato Andrea. Tuttavia, questa per l’erede sarà la prima vera sfida.

Sanremo 2019, Andrea Bocelli con il figlio Matteo

Queste alcune delle dichiarazioni rilasciate da Andrea Bocelli a poche ore dall’inizio del Festival: “Per la musica italiana è una grande occasione, forse l’unica vera grande occasione. In cinque minuti ti giochi una carriera intera“.

L’artista ha quindi parlato delle differenze tra il suo debutto e quello di Matteo: “Io venni qui a giocarmi il futuro, la possibilità di vivere di musica. Il mio, di padre, era con le spalle appoggiate al muro, preoccupato per me. Oggi sono molto più rilassato e come padre sto sul palco con mio figlio“.

ANDREA BOCELLI

Andrea Bocelli su Claudio Baglioni e il pop

A domanda su un suo possibile coinvolgimento a Sanremo come direttore artistico, Bocelli è lapidario e conciso: “No, perché non sono capace di farlo“. Insomma, l’eredità di Baglioni (se eredità ci sarà) non sarà certo un suo affare.

Su Il Volo, il trio che ha raccolto la sua lezione di pop-opera, Andrea si è espresso con parole distensive nei confronti di una formazione che negli anni di critiche, almeno in Italia, ne ha subite molte.

Per Bocelli, che lascia al pubblico i giudizi, c’è del buono nell’operato dei ‘tenorini’: “Se questi ragazzi riusciranno a portare in giro per il mondo la musica italia, al di là di tutto, sarà una cosa positiva. E comunque mi pare che adesso abbiano abbracciato un discorso totalmente pop. Il mondo della lirica, invece, richiede di andare nei teatri a fare le opere“.

Di seguito il video di Fall on Me di Andrea e Matteo Bocelli: