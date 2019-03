Il Molise richiama a lavoro i pensionati. “In considerazione delle difficoltà di reclutare dirigenti medici – spiega il Commissario alla Sanità del Molise, Angelo Giustini – si autorizza l’azienda sanitaria regionale all’espletamento di procedure per il conferimento di incarichi libero professionali estese anche a medici specialisti in quiescenza”, ovvero in pensione.

rep Medici: pochi, anziani, in fuga. “Così la Sanità perde i migliori” di CARLO PICOZZA

Medici che arrivati a fine carriera lasciano il lavoro. Bandi che vanno deserti. La fuga dei camici bianchi con “Quota 100”. E specializzandi che non bastano più al sistema sanitario. La fotografia impietosa di un settore in carenza d’organico è data dallo studio del sindacato Anaao Assomed, che disegna la mappa delle carenze di specialisti e punta il dito contro “l’errata programmazione delle borse di specialità perpetrata negli anni passati”.



rep Dai medici d’urgenza ai pediatri, ecco gli introvabili in corsia di MICHELE BOCCI

Dalla medicina d’urgenza alla pediatria, nei prossimi anni “non basteranno i neo specialisti a sostituire chi andrà in pensione” e il saldo tra chi entra e chi esce, nel periodo 2018-2025, si tradurrà in una mancanza di 16.700 medici. In testa tra le regioni che saranno più in difficoltà troviamo Sicilia, Piemonte e Toscana.

rep L’ospedale che resta senza medici: “Non riusciamo più ad assumere” di SARA STRIPPOLI







