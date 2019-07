Una bella gara. Di quelle che hanno in palio una posta particolare: guarigione e benessere. A sfidarsi sul filo tecnologico e senza scontri di alcun genere sono le strutture più qualificate della sanità campana. E stavolta parliamo del robot chirurgico, una novità che risale a vent’anni fa ma che continua a sorprenderci per i continui aggiornamenti che lo rendono sempre più protagonista delle sale operatorie.

Stavolta a salire sul palco sono il Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli e il Pascale. Nel primo sono già diciannove i pazienti sottoposti a interventi delicati dalle due équipe, di Urologia e di Chirurgia che si sono avvalsi del Da Vinci Xi, il più avanzato al mondo, entrato in attività al Santa Maria delle Grazie lo scorso 24 giugno. Ed è ormai così familiare questo agile “aiuto” chirurgo dalle braccia snodabili e dalle mani sempre più “sensibili” da essere diventato il testimonial dell’abilità dei suoi manovratori. Al Pascale invece, l’ultima maratona risale a una settimana fa quando sono stati effettuati sei interventi consecutivi, dalle 9 alle 18.45. Nove ore e tre quarti in sala operatoria, senza un attimo di tregua e una sola équipe chirurgica. Un record che con 60 interventi di robotica, fa attestare il polo oncologico partenopeo a capofila nelle operazioni mininvasive. A tagliare il traguardo è stato lo staff di Urologia, coordinato da Sisto Perdonà per la rimozione di tre tumori della prostata e tre del rene. Oggi l’Istituto dei tumori di Napoli è l’unica struttura pubblica del Centro Sud ad essersi dotata di due robot da Vinci.

“È un dato di estremo interesse esordisce orgoglioso il direttore generale Attilio Bianchi – frutto di una programmazione e di una organizzazione condivisa, che parte da lontano: 1+1=3, nella ricerca continua di sinergie ad ogni livello, è ormai il nostro modello di riferimento. E #iomicuroalsud non è più soltanto un hasthag “.

Ma, come si diceva, la tecnologia avanzata non è più solo appannaggio del capoluogo. Il Da Vinci di Pozzuoli è di ultimissima generazione ed è costato circa due milioni di euro. L’intero finanziamento è stato coperto da fondi ministeriali dedicati all’aggiornamento strutturale e da fondi dedicati alle attività per la Terra dei Fuochi. La robotica, infatti, trova particolare impiego anche nella chirurgia oncologica. Per illustrare i vantaggi che ne avranno i pazienti l’Asl Napoli 2 Nord diretta da Antonio D’Amore ha realizzato un video di presentazione pubblicato sui canali social e sul sito web dell’Azienda. Dice Antonio d’Amore, direttore generale dell’ASL Napoli 2 Nord: ” L’intervallo di tempo trascorso dall’arrivo del robot al primo intervento effettuato è stato di soli dieci giorni. In genere occorrono mesi per installazione, collaudi, test, formazione del personale e organizzazione. Si tratta di un progetto intorno a cui si sta sviluppando un enorme entusiasmo”.

Il Da Vinci di Pozzuoli è stato utilizzato per un primo intervento durante una seduta operatoria dell’Urologia guidata da Giovanni Di Lauro. Poi, il privilegio di manovrarlo è toccato ai chirurghi diretti da Felice Pirozzi che lo ha utilizzato per un intervento sul colon. Il robot operatorio di Pozzuoli è l’unico installato in un ospedale campano non napoletano; gli altri cinque si trovano al Cardarelli, al Monaldi, al Pascale e all’Ospedale del Mare. “Tre anni fa, quando sono arrivato, l’idea di introdurre la chirurgia robotica a Pozzuoli pareva una sfida inimmaginabile. Oggi è realtà, grazie a tre anni di lavoro continuo condotto da medici, ingegneri e dagli amministrativi. Ed è anche un riconoscimento alla qualità del loro lavoro”. La chirurgia robotica, pur essendo fondamentale per vari interventi, non è ancora utilizzabile in tutte le discipline e per qualsiasi protocollo. Insomma, per ora dell’uomo e della sua abilità tecnica c’è ancora bisogno.