I medici e gli infermieri coinvolti nelle inchieste sull’assenteismo negli ospedali di Monopoli e Molfetta licenziati, non ci stanno. Un ricorso è stato già depositato, altri, invece, saranno formalizzati nei prossimi giorni perché già annunciati con una lettera di impugnazione stragiudiziale. Il caso dei 27, tra medici e infermieri, licenziati dall’Asl di Bari perché assenteisti ora si sposta in tribunale con un’udienza, fissata per febbraio.

Sul provvedimento senza precedenti, firmato dal direttore dell’azienda sanitaria Antonio Sanguedolce, si apre quindi una guerra di carte bollate. All’indomani del licenziamento, i 27 destinatari del provvedimento più severo, hanno trasmesso una comunicazione all’Asl. Una lettera di impugnazione stragiudiziale del licenziamento che prelude di fatto a un ricorso al tribunale del Lavoro. Gli operatori sanitari, allontanati definitivamente dal lavoro, avevano 60 giorni di tempo per annunciare il ricorso contro il provvedimento dell’Asl e tutti non hanno fatto scadere il termine massimo consentito dalla legge. Un medico si è già rivolto al Tribunale con il ricorso che sarà discusso a febbraio

.

I 27 destinatari del licenziamento erano in servizio agli ospedali di Molfetta e Monopoli quando due diverse inchieste, una della guardia di finanza, l’altra dei carabinieri, hanno evidenziato frequenti casi di allontanamento non autorizzato dal posto di lavoro. Ma il numero di coloro che sono stati sanzionati dall’Asl era molto più alto e contava complessivamente 50 dipendenti (altri 27 infatti sono stati sospesi). I provvedimenti sono stati adottati dall’Ufficio procedimenti disciplinari della Asl Bari al termine di una istruttoria di due mesi, sulla base degli atti delle Procure di Trani e Bari.