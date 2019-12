“Da qui al 2023 mi piacerebbe lanciare un patto sulla Salute e sforare o sfiorare i dieci miliardi di investimenti sulla Salute”. Un obiettivo ambizioso quello indicato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte, al ministero della Salute per tracciare un bilancio dei primi 100 giorni di attività del governo nel settore insieme al ministro Roberto Speranza. “Ci tenevo a essere presente perché l’attenzione che riserviamo al comparto salute è significativa. Non faccio polemiche col passato, ma non ha precedenti e vogliamo fare anche meglio. Abbiamo una strategia chiara: tutelare un diritto fondamentale, la salute. Vogliamo prestazioni sanitarie sempre più efficaci, servizi sempre più efficienti, lotta a tutte le diseguaglianze territoriali. È stato ben detto: rafforzare questo comparto è il massimo strumento di coesione e una cartina di tornasole, così misuriamo il grado di civiltà di un Paese. Lasciamo stare il Pil, andiamo a vedere che tipo di diseguaglianze si addensano in questo settore”, ha aggiunto il premier.

Tra i risultati dei primi 100 giorni l’aumento di due miliardi sul Fondo sanitario per il 2020 con la manovra (un incremento raddoppiato rispetto allo scorso anno, dallo 0,9% all’1,8%), l’aumento dei fondi per la Sanità, l’abolizione del superticket, la stabilizzazione di oltre 30mila precari tra medici, infermieri e ricercatori, innalzamento del tetto di spesa per le assunzioni. Ed ancora: due miliardi stanziati per l’edilizia sanitaria e 235 milioni per nuovi strumenti diagnostici negli studi dei medici di famiglia. Altro obiettivo raggiunto indicato da Speranza, l’abolizione del superticket da 10 euro: da settembre non si pagherà più.

Nel presentare questi dati Speranza ha sottolineato che “si chiude definitivamente la stagione dei tagli in sanità”. “Due miliardi in più per il Fondo sanitario con questa legge di bilancio sono un primo impegno e un investimento di dieci miliardi per la sanità da qui alla fine della legislatura, come annunciato dal premier, é un impegno storico. Non si era mai visto un tale impegno per il settore”, ha aggiunto il ministro della Salute.