Sandro Petrone, l'inviato-musicista che combatte contro il cancro

“Io che ho accarezzato la morte so raccontarvi cos’è combattere……”. Così inizia la canzone ‘Sono un guerriero e non temo la morte’ scritta e interpretata da, l’inviato di guerra e conduttore del Tg2 rientrato da un po’ alla base dopo un incontro molto ravvicinato con il cancro. Sandro si racconta ad Oncoline per annunciare l’uscita proprio oggi del suo Album Concept ‘Solo fumo’ e condividere la sua esperienza con il tumore. Sarà anche a Sanremo domani sera, sul palco del PalaSiae all’interno della manifestazione Sanremo per il Sociale per parlare di come è riuscito a sopravvivere grazie all’immunoterapia e naturalmente presentare il suo Album.

Esami da inviato. Come spesso accade, anche per Sandro la scoperta del tumore circa due anni fa è stata casuale. Non avvertiva alcun sintomo ma come tutti gli anni si recò a fare dei controlli medici: “Come inviato di guerra ero tenuto ad effettuare dei controlli medici semestrali per accertarmi che non avessi delle malattie infettive o altri problemi di salute – racconta il giornalista ad Oncoline. “Era domenica mattina e andai al centro di analisi a Roma in tuta a scarpette pronto a correre dopo gli esami”. E, infatti, dopo il prelievo Sandro in attesa del referto va a correre per 40 minuti a Villa Glori. L’affanno che avverte lo preoccupa ma non più di tanto visto che il percorso era tutto in salita. Però, decide di fare anche una radiografia ai polmoni.



L’ombra sospetta. Il risultato lo preoccupò: “Mi dissero che c’era un addensamento e che avrei dovuto ripetere l’esame dopo 15 giorni e dopo aver fatto una terapia a base di cortisone – ricorda Sandro. Ma lui consultò subito uno specialista che lo sottopose ad una Tac: “A metà esame, entrò un infermiere a chiedermi se ero allergico al liquido di contrasto. In quel momento mi resi conto che avevo un tumore”. Era un cancro ai polmoni, anche piuttosto aggressivo. Eppure Sandro non aveva mai fumato. Una sentenza difficile da accettare perché il tumore al polmone continua ad essere un ‘big killer’: con circa 42mila vittime ogni anno, è al primo posto fra le cause di morte per cancro negli uomini e al terzo posto fra le donne.



Sandro Petrone con il chitarrista Marco Vignuzzi

Foto di Luca Zizioli

Chemio o immunoterapia? Da allora inizia la fase di attacco della malattia. Sandro cominciò subito la chemioterapia ma non era convinto: “Mi sono fatto due conti cercando di capire quanta vita mi restasse. I medici mi avevano dato 6-8 mesi di tempo, non di più e mi chiesi cosa potessi fare per allungare i miei giorni”. Proprio come un inviato di guerra, il giornalista si mette a caccia di informazioni e viene a sapere dell’immunoterapia che era in fase di sperimentazione sul melanoma. Si informa anche negli Stati Uniti, ma poi viene a sapere che all’Ospedale Pascale di Napoli era in corso una sperimentazione: “Contro il parere dei miei oncologi, decisi di lasciare la chemioterapia. Loro erano contrari perché stavo lasciando ‘il certo per l’incerto’ ma decisi che volevo provarci” prosegue Sandro.



La Big News dell’immunoterapia. Così dopo due cicli di chemioterapia, Sandro inizia con l’immunoterapia. La sperimentazione prevedeva due ‘bracci’: in uno ai pazienti veniva somministrato soltanto il nivolumab, un inibitore del checkpoint immunitario PD-1 che è stato progettato per potenziare il nostro sistema immunitario al fine di ristabilire la risposta immunitaria anti-tumorale. Nell’altro braccio questa molecola era in combinazione con ipilimumab, un anticorpo monoclonale: “Io finii nel braccio mono-farmaco, con percentuali di successo più basse rispetto alla combinazione. Eppure, fatta la prima Tac dopo solo tre infusioni mi comunicarono che stavo reagendo bene. Per me, che avevo avuto tanti problemi di tossicità con la chemio, è stato un sollievo enorme perché la mia qualità di vita è migliorata tantissimo. E tutto è accaduto con una grande semplicità, per me è stato quasi come prendere un’aspirina” racconta Sandro.



Al bivio. Naturalmente non è stato tutto rose e fiori. Mentre prendeva il farmaco immunoterapico, Sandro ha avuto l’epatite auto-immune stroncata, però, subito dal cortisone. Poi ha iniziato ad avere una pancreatite tenuta a bada sempre con altri farmaci: “E così sono andato avanti per un anno fino a maggio del 2017 quando ho ricominciato con la chemio: ho fatto sette cicli di mantenimento e ora devo decidere se rifare l’immunoterapia oppure no. Il problema è che io vengo considerato un paziente atipico e che non esiste un protocollo ben definito oggi per l’immunoterapia perché non ci sono ancora dati disponibili per cui si applica lo stesso protocollo della chemio. Ma dopo i risultati ottenuti, io non ho nessun dubbio” conclude Sandro con il sorriso nella voce.



Sandro musicista. Dopo aver dedicato il primo anno e mezzo alla cura del nemico, Sandro si riavvicina alla musica. Lui, incrocio napoletano, pugliese e romano, alla fine degli anni ’70 bazzicava da cantautore nel giro della Vesus-wave, l’onda musicale dei suoi amici Bennato, Daniele, Gragnaniello, Cercola. E quando lasciò Napoli e la musica per fare l’inviato, e non fare il cantautore, la musica rimase con lui come compagna interiore.



‘Solo Fumo’. Oggi è ritornato alla base con l’Album ‘Solo Fumo’ (Circuito Feltrinelli, prezzo solo online: € 19,99), un progetto che gira attorno a un’unica storia, quella drammatica e sentimentale di Sandro inviato – che si serve della musica anche come terapia per sconfiggere il tumore con cui combatte da qualche anno – e di Sandro cantautore, come in gioventù, che dopo quarant’anni in giro per il mondo, lascia il giornalismo per tornare a respirare e commentare ‘quadri di vita’. L’album si compone di nove canzoni nelle quali il Destino, la Missione, la Casa, i Figli, la Scomparsa, la Trascendenza, l’Amore e gli Altri, sono i temi da cui si diramano decine di storie nelle cinquanta pagine di testi e immagini che accompagnano questo progetto. Ma c’è anche la consapevolezza dell’illusione, di cui ‘Solo fumo’ – titolo e significato dell’album – è l’emblema: per Sandro sono gli inequivocabili “simboli della vita, metafora di come riusciamo a farci ingabbiare, forse senza scelta”, cercando disperatamente un’alternativa che possa farci affermare che siamo vivi…”

L’immunoterapia a Sanremo. Domani sera Sandro Petrone porterà a Sanremo il suo Album ma anche la sua testimonianza. Come inviato su tanti campi di battaglia anche oggi Sandro è “un guerriero che non va per vincere o perdere ma per combattere”, come canta uno dei suoi brani. Un guerriero che non teme la morte perché tanto profonda è la spinta a condividere e raccontare i destini degli uomini e a denunciare i mali del mondo: “Ho raccontato storie per tutta la vita e perciò mi è venuto d’istinto raccontare quello che mi è accaduto con la speranza che possa essere d’aiuto a chi sta vivendo questa stessa terribile esperienza – confessa il collega. Con lui sul palco di Sanremo per il Sociale ci sarà anche Michele Maio, Direttore del Centro di Immuno-Oncologia (CIO) inaugurato a Siena lo scorso ottobre. Il CIO è la prima struttura in Europa interamente dedicata alla cura dei tumori con l’immunoterapia che unisce i ricercatori pre-clinici e clinici in un’unica realtà operativa per dare vita a nuove strategie nella lotta contro il cancro.