Il calendario 2020 di Medusa si aprirà, l’1 gennaio, con San Zalone, di ritorno sugli schermi dopo la lunga pausa seguita al ‘Quo vado’ del 2016: Checco questa volta, oltre a interpretare il film, firma tutto, sceneggiatura e regia, per la prima volta dunque senza il regista Gennaro Nunziante, che ha confezionato i sui primi quattro film. Zalone ‘solo solo’ insomma, anzi ‘Tolo Tolo’ come recita il titolo del nuovo film, storpiatura infantile appunto di ‘solo solo’. ‘Tolo Tolo’ è girato in Africa e punta la macchina da presa, come le precedenti pellicole di Zalone, sui difetti degli italiani. L’offerta per le prossime feste di Medusa, fra Natale, capodanno e Befana si completa con un altro ritorno, quello di Ficarra & Picone dopo ‘L’ora legale’ del 2017, in sala dal 12 dicembre con la vicenda di un prete e di un ladro, in attesa di titolo, che tornano indietro nel tempo, all’anno zero, alla nascita di Gesù.

Fonte