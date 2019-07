FOGGIA –

Del parco mezzi per la raccolta dei rifiuti a San Giovanni Rotondo, nel Foggiano, resta veramente ben poco: 3 Ape Car e due veicoli di media grandezza. Le fiamme di uno spaventoso incendio, divampato nella notte tra lunedì 29 e martedì 30 luglio, hanno incenerito ben 33 camion della ditta “Tekra” che si occupa appunto dei servizi ecologia e nettezza urbana nella città cara a San Pio.

I mezzi erano parcheggiati in un deposito comunale che si trova in località Pozzo Cavo, nelle vicinanze dell’Eliporto. Fortunatamente erano vuoti, quindi non è stata compromessa la salute pubblica. È ancora molto presto poter fare una conta dei danni, così come accertare le cause che hanno scatenato le fiamme. Intanto già nella notte i carabinieri hanno avviato le indagini.

Si stanno visionando i filmati delle telecamere di sicurezza presenti nella zona. Grande preoccupazione è stata espressa dal primo cittadino Michele Crisetti che in giornata incontrerà i vertici della ditta appaltatrice del servizio per cercare di scongiurare una eventuale emergenza. “Ora nostro obiettivo – afferma il sindaco – è quello di garantire la continuità del servizio di raccolta rifiuti per non mettere a rischio la salute pubblica”.

Intanto nel comune di San Pio è in fase di aggiudicazione la nuova gara d’appalto per il servizio di raccolta rifiuti solidi urbani per la durata di due anni. Alla gara hanno risposto due ditte: la Tekra, già assegnataria del servizio e una società di Altamura.