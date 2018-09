Si è ripetuto il prodigio della liquefazione del sangue di San Gennaro. “Gioia e commozione- dice dall’altare ilcardinale Sepe- Appena si è aperta la cassaforte, il sangue era tutto sciolto”. E il duomo di Napoli abbraccia il cardinale e la città con un applauso

La celebrazione di San Gennaro “è un momento di grande spiritualità, in cui la comunità napoletana e non solo si ritrova, un grande evento religioso ma anche civile. C’è bisogno che San Gennaro tenga una mano sulla città di Napoli”. Lo ha detto il presidente della Giunta regionale, Vincenzo De Luca, entrando nel Duomo di Napoli per partecipare alla celebrazione del santo Patrono.