I produttori di smartphone hanno inziato ad alimentare i loro piu’ recenti device tramite processori dotati di ‘motore neurale’ ossia processori realizzati appositamente per elaborare le destinate alle funzionalità intelligenti, come gestire funzionalità particolari della fotocamera come il riconoscimento di volti nelle foto o gestire in maniera piu’ rapida i compiti dell’assistente digitale. Apple ha il suo “Apple A11 Bionic” su iPhone X, Huawei il suo “Kirin 970” sul Mate 10 e Google il “Pixel Visual Core” su Pixel 2…. all’appello manca ancora Samsung. Tranquilli fan di Smasung, non dovrete aspettare ancora molto per avere anche voi uno smartphone ancora piu’ intelligente… forse.

Qualcomm ha annunciato all’inizio di questo mese di dicembre allo Snapdragon Technology Summit il suo chipset di punta del 2018, Snapdragon 845, destinato al alimentare gli smartphone top di gamma del prossimo anno. Snapdragon 845 dovrebbe andare ad alimentare alcune unità di Samsung Galaxy S9, come da tradizione, mentre altre monteranno il nuovo chipset Exynos realizzato da Samsung: quest’ultimo sarà persentato il prossimo 4 gennaio in via ufficiale. Secondo i rapporti precedenti, si chiamerà Exynos 9810.

Samsung ha anticipato l’annuncio del suo prossimo processore Exynos di fascia alta tramite l’account ufficiale ‘Samsung Exynos’ su Twitter. Nel tweet si legge: “Discover #TheNextExynos that goes beyond a component. Stay tuned.”, ossia “Scopri #TheNextExynos che va oltre un componente. Rimanete sintonizzati.”. Le parole “oltre un componente” lasciano presupporre che il chipset sarà affiancato da due nuclei, tra cui uno che si occuperà di gestire tutte le funzionalità legate all’intelligenza artificiale.

Il primo processore Exynos di Samsung dotato di un co-processore che serve come motore neurale dovrebbe quindi arrivare il prossimo anno sul Galaxy S9, anche considerato che la società ha investito una “grande quantità di denaro” nell’azienda cinese chiamata DeePhi Tech specializzata nell’intelligenza artificiale, e piu’ in particolare nello sviluppo di algoritmi AI per l’apprendimento automatico.

“Il gigante di chip di memoria Samsung Electronics ha investito in uno sviluppatore di tecnologie di intelligenza artificiale cinese come parte dei suoi sforzi per recuperare l’intensificazione della corsa globale per piattaforme e dispositivi AI” è quanto riportato il 22 ottobre dal The Investor, citando le sue fonti del settore: “Samsung ha fatto un grande investimento in DeePhi Tech, che un gruppo di sviluppatori coreani che ha incontrato i gestori di avvio ha trovato sorprendente”, ha detto la fonte, aggiungendo che “Samsung sembra aver investito notevolmente nella società cinese, in linea con la mossa del governo cinese di favorire le aziende di tecnologia AI locali.”.