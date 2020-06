Samsung Electronics Italia annuncia il lancio del podcast Elio e le storie Tech su Spotify. Lo show, sviluppato in 12 puntate on air da oggi 30 giugno, sarà incentrato sul tema del Connected Living ed è condotto condotto da Elio e le storie Tese, che racconteranno, insieme ad ospiti d’eccezione, come la tecnologia abbia cambiato e continui a migliorare la vita delle persone.

