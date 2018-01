Il design dell’iPhone X è uno degli elementi più apprezzati del nuovo smartphone Apple, anche se in tanti hanno criticato la scelta di implementare il sistema TrueDepth all’interno dell’ormai nota “tacca” presente sulla parte superiore del display. Apple sta già studiando una modifica per i futuri iPhone, ma intanto Samsung ha brevettato già una prima soluzione…

L’iPhone X ha un display edge-to-edge privo di cornici, fatta eccezione per la “notch” in alto che ospita la fotocamera anteriore e tutto il sistema TrueDepth per il riconoscimento facciale. Jony Ive ha spiegato che si è trattata della migliore soluzione possibile in questo momento, ma dal 2019 le cose potrebbero cambiare con design rinnovati e tacca ridotta.

Nel frattempo, Samsung ha già brevettato una soluzione molto interessante. Il brevetto descrive un display OLED flessibile con fori nella parte superiore pensati per telecamere, sensori, speaker e altri componenti. Questa soluzione consentirebbe a Samsung di realizzare uno smartphone realmente edge-to-edge, privo di elementi diversi dallo schermo.

L’interfaccia andrebbe poi a coprire questi fori. Anche Apple in passato ha brevettato soluzioni per nascondere gli elementi hardware dal pannello anteriore, ma quella presentata da Samsung sembra meno complicata e più fattibile.

Consa ne pensate?