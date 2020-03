Ranieri: “Guai a tornare con la testa altrove”

– Il tecnico della Sampdoria, Claudio Ranieri, invita i suoi alla massima concentrazione per affrontare al meglio, domani, il Verona a Marassi nel recupero della 26esima giornata, naturalmente a porte chiuse. Dal canto suo, l’allenatore degli scaligeri, Ivan Juric, vede il match come una vera e propria sfida salvezza.

“Guai tornare in campo con la testa altrove. So bene, essendo stato anch’io giocatore, che un conto è allenarsi per una partita del giorno dopo, un conto è farlo se non sai quando sarà, né contro chi per questo vi chiedo di non abbassare il ritmo e pensare sempre di giocare il giorno dopo. È una leggerezza, rilassarci, che non possiamo permetterci”. Queste le parole di Ranieri che poi, parlando dell’emergenza coronavirus, ha aggiunto ai giornalisti presenti: “Se non vi do la mano nessuno si offenda: non ce l’ho con nessuno, è per sicurezza”. Venendo alla probabile formazione anti-Hellas, Tonelli è tra i convocati ma non è stato bene in settimana e potrebbe lasciare il posto al giapponese Yoshida, al debutto assoluto. Spazio ad Augello in difesa al posto dello squalificato Murru mentre il centrocampo sarà composto da Depaoli e Linetty sulle fasce con Thorsby ed Ekdal al centro. C’è anche la tentazione di provare Maroni come esterno destro di centrocampo, davanti confermati Quagliarella e Gabbiadini. Lunedì intanto andrà in scena a Roma l’assemblea degli azionisti per decidere il nuovo cda visto che il precedente era decaduto a causa delle dimissioni del vicepresidente vicario Fiorentino. Un clima sempre più teso, con la rottura tra il patron Massimo Ferrero e la tifoseria che ogni giorno diventa più forte.

Juric: “Dobbiamo essere solidi”

Niente alibi, ma solo voglia di confermarsi per il Verona domani a Marassi con in palio punti pesanti, forse soprattutto per la Sampdoria. Ma il tecnico Ivan Juric non ci sta: “Anche per noi è una partita chiave per la lotta-salvezza”. Il tecnico croato, oltre allo squalificato Veloso, deve rinunciare anche agli infortunati Faraoni e Borini e pure Pazzini è in dubbio. “Di assenti ne avremo, questo è il momento in cui deve emergere il gruppo – ha spiegato – Dobbiamo essere solidi e pronti a sopperire alle assenze. Eravamo in un momento molto positivo, ora vogliamo affrontare al meglio il ciclo di partite ravvicinate che ci attende: dobbiamo ‘riaccenderci’, così come ci è già successo a inizio anno contro la Spal, dopo la sosta”. Per quanto riguarda gli avversari, “la Sampdoria in casa va forte, per giocarcela alla pari dovremo andare forte almeno quanto loro. Da quando è arrivato Ranieri, un maestro della fase difensiva, la Samp è molto migliorata e, eccezion fatta per le ultime uscite, ha subito pochi gol. Loro saranno attenti, ‘cattivì e vogliosi di fare risultato: dovremo farci trovare pronti”, ha concluso Juric.