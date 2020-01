Espulsione discutibile

– Alla Sampdoria non è bastata più di un’ora in superiorità numerica per risolvere il rebus Sassuolo, ai neroverdi rimarrà a lungo il dubbio su come sarebbe finita senza un rosso alquanto dubbio mostrato a Peluso più o meno a metà primo tempo. Lo scontro di Marassi, tra due squadre partite con obiettivi diversi dalla lotta nel fango della salvezza ma ora costrette a tirarsi fuori dalle zone calde, alla fine muove le classifiche di entrambe, mettendo un mattoncino in più rispetto alle inseguitrici.

Ranieri ritrova Quagliarella dal primo minuto dopo la giornata di stop contro la Lazio, nei titolari c’è anche Ramirez, che si riprende la fascia destra dirottando Linetty sull’out opposto. Il tecnico non ci pensa due volte e getta subito nella mischia Tonelli al fianco di Colley. Poco da segnalare per De Zerbi, con l’ormai abituale 4-2-3-1 in cui Traoré agisce alle spalle di Caputo, con Berardi e Boga sulle corsie. I neroverdi impostano il match, come da tradizione, all’insegna del possesso palla, proponendosi con costanza e personalità nella metà campo di una Samp prudentemente rintanata, forse ancora spaventata dai 5 gol presi con la Lazio. La svolta arriva al 26′, quando Gabbiadini passa davanti a Peluso su un lancio lungo dalle retrovie e crolla al limite dell’area dopo un contatto con il difensore. Lo scontro c’è, la decisione di Piccinini di estrarre il rosso diretto per chiara occasione da gol lascerà non pochi dubbi. De Zerbi ridisegna i suoi: dentro Rogerio per Traoré, inizia un’altra partita.

Il Sassuolo tiene

La Samp deve obbligatoriamente fare gioco nella ripresa, paradossalmente si aprono spazi letali. Berardi e Boga sono le frecce a disposizione degli ospiti, il numero 7 riceve dal compagno di reparto dopo 8 giri d’orologio, stoppa e spara col sinistro: palo pieno. I padroni di casa riescono a mettere pressione alla difesa neroverde, Gabbiadini impegna Consigli da fuori, Quagliarella cerca il jolly col mancino ma non inquadra lo specchio. Rischia ancora la Sampdoria su un rinvio illuminato di Consigli per Caputo: l’attaccante si presenta davanti ad Audero ma calcia debolmente. Il finale è all’insegna dell’assalto blucerchiato, ma la difesa del Sassuolo tiene perfettamente, senza concedere grosse occasioni. Ranieri si deve accontentare della sesta partita dal suo arrivo con la porta rimasta immacolata, De Zerbi può essere soddisfatto per la buona prova difensiva dei suoi. A conti fatti, forse il pari sta bene a entrambe le squadre.

SAMPDORIA-SASSUOLO 0-0

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski (27′ st Vieira), Tonelli (27′ st Regini), Colley, Augello; Ramirez (15′ st Caprari), Ekdal, Thorsby, Linetty; Quagliarella, Gabbiadini. All.: Ranieri

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Romagna, Peluso, Kyriakopoulos; Locatelli, Obiang; Berardi (45′ st Djuricic), Traoré (28′ pt Rogerio), Boga; Caputo (40′ st Muldur). All.: De Zerbi

Arbitro: Piccinini

Ammoniti: Ekdal, Colley, Bereszynski, Gabbiadini, Rogerio

Espulso: Peluso per fallo su chiara occasione da gol

Recupero: 2′ e 4′