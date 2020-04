La Sampdoria è stata la squadra di serie A più colpita dal coronavirus con ben nove casi registrati (8 giocatori e il medico sociale). Claudio Ranieri, tecnico blucerchiato, crede che una eventuale ripresa del campionato vada decisa dai medici: “Non so se sarà possibile riprendere l’attività a maggio o giugno – ha detto a Radio Anch’io su Radio 1 -. La responsabilità è dei medici, devono capire se si può ricominciare o no. Il calciatore è come una macchina di Formula 1 che va sempre al massimo. Bisogna capire se basterà un mese di preparazione per giocare poi tre partite a settimana”.

“Giusto fare cinque cambi a partita”

Per questo motivo Ranieri lancia una proposta: “Se ci faranno ripartire saranno necessarie delle precauzioni e se si dovranno giocare tre partite a settimana allora è giusto fare cinque cambi a partita in modo da far recuperare meglio i giocatori e portare al massimo anche quei ragazzi che sono stati colpiti dal coronavirus. Ho letto che in Inghilterra si vuole fare così e mi sembra una cosa giusta. Ho avuto un giocatore prima positivo e dopo negativo, che quando ha ripreso ad allenarsi a casa è ritornato positivo. Bisogna stare attenti, da quello che ho letto potrebbe dare problemi al cuore. Io faccio quello che mi dicono di fare ma i dottori si devono mettere d’accordo su quello che si può e non si può fare”.

“Campionato falsato”

Se si ripartirà sarà comunque un campionato falsato: “Credo che questo troncone di campionato possa stravolgere i risultati tecnici, perché dopo un mese o più di inattività, sicuramente ci sarà chi partirà meglio e chi partirà peggio. Per me sarà sempre un campionato falsato perché non c’è stata la regolarità consueta. Credo che sia anche giusto che ognuno si giochi il campionato per vincerlo o per la salvezza sul campo”.







