Ranieri

“Vogliamo venire fuori da una fase negativa”

– “Con la Roma abbiamo fatto una buona gara, ottenendo un punto utile a farci capire che siamo ancora in gioco. Ora dovremo affrontare con lo stesso piglio il Bologna, un avversario forte, con grandi qualità individuali e organizzazione di gioco”. Ripartire dalla gara contro la Roma. Questa la ricetta in chiave salvezza di Claudio, allenatore della Sampdoria, in vista del “lunch match” di domenica al Dall’Ara di Bologna.

Il tecnico romano indica ai suoi la via: “La nostra arma dovrà essere la consapevolezza che stiamo venendo fuori da una fase negativa – ha detto Ranieri -. L’avversario è in debito di risultati ma, come ho già detto, è una squadra da affrontare con la massima attenzione. Dovremo fare pressing, giocare con semplicità e determinazione”. Il “Dall’Ara” è storicamente un campo ostico per i colori blucerchiati (manca la vittoria da 16 anni) ma l’allenatore confida nelle risposte che il campo gli ha dato in queste prime due settimane di lavoro: “Anche questa settimana ho visto i ragazzi molto volitivi, si sono impegnati tantissimo e questo mi fa ben sperare – ha spiegato il tecnico doriano – Tranne Linetty, stanno tutti bene: cercherò di mettere in campo la formazione migliore”.

“I tifosi daranno il massimo per sostenerci”

Per quel che riguarda il modulo che manderà in campo domenica a Bologna, Ranieri ha precisato: “Abbiamo provato sempre il 4-4-2 e il 4-3-1-2: alla squadra devo dare più opzioni dal punto di vista tattico”. Chiusura dedicata ai tifosi che seguiranno la squadra al Dall’Ara. “Il pubblico ho imparato a conoscerlo, so che anche questa volta daranno il massimo per sostenere la squadra – ha concluso Ranieri -. Dai miei giocatori, invece, ora voglio vedere la stessa intensità vista in casa. Tifosi ce ne saranno meno rispetto al “Ferraris” ma per quelli che verranno dovremo dare ancora qualcosa in più”.