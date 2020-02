La pesante sconfitta con la Fiorentina (1-5) non ha lasciato il segno in casa Sampdoria attesa domenica dalla dura trasferta di Milano contro l’Inter. “Pensiamo alla prossima: sarà una gara difficile, tosta ma anche bella e servirà una Samp perfetta” ha spiegato Claudio Ranieri che paventa possibili novità tattiche. “Potrei anche giocare a tre dietro mettendomi a specchio”.“La squadra reagisce ogni volta. Lo ripeto: è stata una partita nata male perché subire tre gol su tre cross non era mai successo. Adesso dobbiamo archiviarla subito e pensare alla prossima con l’Inter perché sarà una gara difficile, tosta ma anche bella”.

“Non credo. Nella partita con la Fiorentina non ho visto una squadra demotivata o sazia. Eravamo partiti col piglio giusto e avevamo messo alle corde la Fiorentina. Sono cose che succedono, purtroppo questa è un’annata di alti e bassi. La nostra forza deve essere l’equilibrio: non dobbiamo mai esaltarci nei momenti buoni e mai deprimerci in quelli brutti. Sappiamo che sarà battaglia sino alla fine, per questo dobbiamo essere compatti, aiutarci sempre e solo così potremo salvarci”.

Che Sampdoria servirà a San Siro?

“Una Samp perfetta, con tanta voglia di fare. Dovremo aiutarci, essere compatti e saper attaccare al momento giusto così come sapersi difendere. Perché l’Inter è una squadra che fa molto movimento, l’abbiamo studiata e sappiamo che forza d’urto avrà, ma siamo pronti”.

Contro la Fiorentina è mancata l’incisività davanti?

“Abbiamo avuto 3/4 palle gol e la palla non è voluta entrare. Sono quelle partite nelle quali non segni nemmeno se provi a buttarla dentro con le mani. Quello che so è che possiamo fare bene o fare male, vincere o perdere ma l’importante è mantenere il giusto equilibrio e nulla ci deve scoraggiare”.

Eriksen che ha segnato è un problema per l’Inter?

“E’ un grandissimo giocatore. Se lui è un problema allora chiudiamo col calcio”.

In questa sfida è l’Inter ad avere tutto da perdere?

“Perdere a San Siro ci può stare. Bisogna però vedere come. Di certo non ci arrenderemo mai. Saremo in campo sino alla fine”.

Le voci sulla società disturbano la squadra?

“Noi siamo in una bolla ermetica e non ci scalfisce nulla. Le voci sulla società non ci devono preoccupare. Noi siamo la Sampdoria che va in campo non la Sampdoria del centro decisionale ed economico. Ai nostri tifosi dobbiamo rendere conto di quello che facciamo in campo. Piuttosto bruciano di più autogol e rigori che le voci che si sentono”.

Yoshida potrebbe partire titolare?

“Potrebbe essere. Sapete che decido all’ultimo. Tonelli si è allenato per la prima volta oggi, quindi potrei giocare a tre dietro e mettermi a specchio. Ma devo tirare le somme e vedere”.

Come si fermano Lukaku e Lautaro?

“Con le catene. Naturalmente sporcando i palloni e non facendogli arrivare molti rifornimenti”.

Sente del pessimismo nell’ambiente blucerchiato?

“Anche quando sono arrivato c’era questo alone di pessimismo. Evidentemente è insito nel doriano che ci mette tutta l’anima ed il cuore. Ma noi lotteremo sino all’ultimo. Sapevo quando sono arrivato che eravamo ultimi, ci siamo risollevati ma siamo sempre nelle sabbie mobili e non mi sono mai sentito salvo. Posso dire che continueremo a lottare”.

Audero è un problema?

“Nessuno dei compagni dà addosso ad Audero. In ogni ambiente quando si prendono tanti gol è colpa sempre del portiere. Deve sapere reagire, è giovane ed ha una carriera brillante davanti a se. La forza del portiere è nell’autostima e deve sapere reagire nei momenti difficoltà. E’ un ragazzo giovane ed ha avuto un momento d’oro ad inizio carriera. Questa è una pietra miliare per lui perché si sente osservato e sotto esame. Mi è sempre piaciuto anche prima che arrivassi alla Samp. Ora che lo conosco di più deve sentirsi amato e coccolato da tutti e sarà lui a tirarci fuori dalle sabbie mobili”.