“Spero che domenica segni Quagliarella”

– “Ritrovare la Roma sarà un’emozione ma voglio iniziare bene il mio nuovo percorso”. Claudio Ranieri non rinnega il suo recente passato e il tifo per i giallorossi ma è determinato a rialzare prima possibile la Sampdoria. Per lui sarà una giornata speciale visto che proprio domenica compie 68 anni. E il regalo più bello lo vuole dai suoi nuovi giocatori: “Spero che i ragazzi facciano una bella partita in modo da riconciliarci con i tifosi. Conosco bene la Roma, spero di averla spiegata altrettanto bene ai miei calciatori. “La Roma è una squadra che fa tanto possesso palla e cerca la profondità. Ho letto che statisticamente un inizio così per loro coincide con una posizione in classifica di alto livello. Sono forti”.

Ranieri fa pretattica sugli uomini che manderà in campo: “La formazione non la dico. Questa è una squadra intelligente, che sa adattarsi. Ha fatto tanti cambiamenti e sa interpretare diversi moduli. Il sabato sera in genere faccio il riassunto della settimana: riassumerò un po’ le sensazioni di questi giorni e poi sceglierò l’undici migliore. Mi stanno mettendo in difficoltà tutti ma i ragazzi devono stare sereni. Farò delle scelte, che non saranno definitive ovviamente. Il campionato è lungo e c’è bisogno di tutti. Quagliarella? A poco a poco si sta ‘sciogliendo’ ma spero che domenica lo faccia per davvero, ritrovando il gol. So che il destino di un attaccante è legato al fatto di segnare ma so anche che lui ritroverà presto la rete”, dice convinto il neo tecnico doriano.

“Non dobbiamo avere paura di sbagliare, il pubblico ci sostenga”

Chiusura dedicata al pubblico: “I tifosi ci devono sostenere, soffiandoci alle spalle vento positivo. In più ci devono perdonare per gli errori del passato. Ai miei ho detto: l’errore non è un problema ma ci vuole la reazione all’errore. Possiamo fare anche cento errori, se facciamo poi una giocata giusta in più: non voglio vedere gente con la testa china o che si dia per vinta”, conclude Ranieri.