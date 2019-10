E’ il 17° club che allena in carriera

– Claudio Ranieri ha sciolto le riserve: come nella scorsa stagione a Roma, sarà lui a sostituire Eusebio Di Francesco sulla panchina della Sampdoria. E per uno strano ulteriore scherzo del destino esordirà domenica 20 ottobre, giorno del suo 68° compleanno, proprio contro la Roma che ha guidato fino allo scorso maggio. Il tecnico testaccino ha firmato un contratto biennale, fino al 30 giugno 2021. Percepirà 1,2 milioni fino al termine di questa stagione e poi 2 milioni il prossimo anno. Arriverà solo con una parte del suo tradizionale staff, saranno quattro i collaboratori che lo seguiranno in questa avventura.

Per Ranieri si tratta del 17° club che allena in carriera, la 18/a squadra diversa se si considera anche l’esperienza con la nazionale della Grecia. Avrà il compito delicato di rialzare un gruppo sfiduciato, partito malissimo come testimonia l’ultimo posto in classifica, frutto di appena 1 vittoria e 6 sconfitte dopo 7 giornate, e che, attualmente, possiede la peggior difesa del torneo (con 16 reti subite) e il secondo peggior attacco (appena 4 gol segnati).