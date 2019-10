Ranieri: “Reagire subito”

– Vigilia di Sampdoria-Lecce, una sfida salvezza che vede i liguri attualmente all’ultimo posto in classifica a quota 4, e i salentini con 8 punti. Claudio Ranieri cerca ancora la prima vittoria sulla panchina blucerchiata, mentre Fabio Liverani vuole continuare a fare punti dopo aver imposto il pareggio alla Juventus.

“Il Lecce è una buona squadra, ha fatto serie C, B e A con lo stesso allenatore e gli stessi giocatori, giocano molto bene la palla e in contropiede vanno a una velocità pazzesca” dice Ranieri tessendo le lodi della squadra di Liverani: “Non si arrendono mai, lo abbiamo visto anche contro la Juventus e hanno fatto più punti fuori casa. Sarà una partita difficile e dovremo fare del nostro meglio. Non vedo pessimismo, anche se la Samp è abituata ad altre posizioni. Dobbiamo essere positivi, ho visto una bella squadra a Bologna. Lo sport è lo specchio della vita, se alla prima difficoltà ti abbatti vieni sopraffatto. Solo gli uomini che le vogliono superare ci riescono”.

Servono i tre punti: “E’ una sfida importante ma non decisiva. Dobbiamo fare punti, vengano come vengano, anche per fortuna o per un autogol. Questo è quello che voglio. Mi aspetto una Samp che sappia reagire. Abbiamo fatto una bella gara con la Roma prendendo un punto, ma forse meritavamo di più negli ultimi 15′, così come a Bologna ma non è servito a nulla. Ho visto un grosso spirito di reazione. Dobbiamo fare la nostra partita, cercando di vincere sempre”.

Liverani: “Montagna da scalare”

Il Lecce di presenta al Ferraris sulla scia del pari con la Juve: “Quando giochi tre gare in una settimana e con un allenamento da disputare domattina, è normale che non ci siano molte certezze – dice Liverani -. Ma come ho detto alla squadra, in questo trittico di gare ci sarà spazio per tutti”. Un match, quello contro i doriani dai punti pesanti: “Ogni partita è una montagna da scalare, e lo sarà così anche quella contro la Sampdoria, che dispone di giocatori di qualità e del capocannoniere dello scorso campionato. Non dare continuità di risultati vorrebbe dire sprecare i due pareggi ottenuti con Milan e Juventus. È necessario giocare con l’umiltà di una squadra che non vuole retrocedere, con fame e cattiveria e mettendo in campo le nostre qualità”.