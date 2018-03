– “Dovevamo capire che sfide di questo tipo possono determinare un cammino diverso, evidentemente non siamo all’altezza”. Marco Giampaolo è scuro in volto, fa fatica a descrivere il tracollo della sua Sampdoria: dopo i quattro gol subiti a Crotone, i cinque schiaffi dell’Inter a domicilio. “Era la partita giusta per riscattare quella dello Scida ma abbiamo confermato di avere delle carenze sul piano della maturità e della responsabilità. Qualcuno non era al top fisicamente, abbiamo dovuto fare dei cambi forzati ma bisogna saper dare un verso anche alle sconfitte, noi gli abbiamo dato quello sbagliato. Prendo atto che probabilmente siamo tarati per fare qualcosa di diverso”. Difficile anche risollevare il gruppo dopo due ko del genere: “I giocatori sono delusi e dispiaciuti, anche più di me, che oltre a essere deluso sono molto arrabbiato. Devo azzerare le gerarchie, aprire spazi a una competizione e trovare nuove motivazioni. La stagione alla fine dimostrerà il valore della squadra, dobbiamo misurarci con noi stessi”.

QUAGLIARELLA: ”ZITTI E FUORI GLI ATTRIBUTI” – Fabio Quagliarella non salva nulla: “Oggi doveva essere la gara del riscatto dopo la brutta figura di domenica scorsa ed invece ne abbiamo fatta un’altra. Adesso c’è da stare zitti e chiedere scusa a tifosi e società. Va bene perdere contro l’Inter ma non così. E’ un risultato che fa male, occorre resettare e ripartire” le parole del capitano blucerchiato a Sky. “Non ci aspettavamo di perdere a Crotone con quel passivo e neanche di perdere oggi con questo risultato. C’è qualcosa che si è bloccato, dobbiamo essere bravi a capirlo. Non possiamo fare queste brutte figure, va salvata la maglia, salvata la dignità, occorre ripartire e chi va in Nazionale sappia che quando torna deve tornare e pedalare. Dai tifosi ci è arrivato un segnale molto importante, con la gradinata che ha cantato fino al 90′, penso che siamo in debito con loro, dobbiamo farci un bell’esame di coscienza, non ci hanno fatto mai mancare il loro apporto. Ora tocca a noi fare vedere chi ha gli attributi”.