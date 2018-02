– “Con il Milan non è uno spareggio per l’Europa, mancano ancora tante partite alla fine”. Marco Giampaolo prova a togliere un po’ di pressione alla Samp in vista del delicato scontro diretto con i rossoneri. “È una partita partita importante ma non decisiva, c’è tempo per recuperare anche per chi perde anche se sicuramente la strada si farebbe più in salita per loro. È sicuramente un bel confronto, una gara che dovremo disputare senza tradire i nostri principi. La squadra si è allenata nella maniera giusta, come piace a me. A Milano non saremo soli, perché ho letto che ci sarà un buon seguito di tifosi: sono fiducioso”.

GATTUSO SIMPATICO E GRANDE PROFESSIONISTA – Rispetto al match d’andata, vinto dai liguri, sono cambiate tante cose, soprattutto in casa Milan con il cambio di guida tecnica da Montella a Gattuso che ha rialzato i rossoneri: “Affrontiamo un avversario che sta attraversando il momento migliore della stagione – conferma il tecnico doriano -. Gattuso mi è simpatico perché è uno che non cerca scorciatoie: è un allenatore umile, che sta dimostrando grande professionalità. Il Milan è una squadra compatta, ha giocatori importanti come Suso, Bonaventura o Calhanoglu. Poi c’è Cutrone. Cosa servirà? Bisognerà fare una prestazione di livello tatticamente, tecnicamente e fisicamente”.

RECUPERATO ZAPATA, RIENTRA RAMIREZ – Pochi dubbi sulla formazione: Giampaolo recupera Zapata fermato in settimana da qualche acciacco muscolare. Il colombiano farà coppia in attacco con Quagliarella, alle loro spalle toccherà a Ramirez al rientro dopo il turno di squalifica. Mentre a centrocampo, vista l’assenza dell’infortunato Praet, ci saranno Barreto, Torreira e Linetty. In difesa, a sinistra, Murru preferito a Strinic. “I ragazzi stanno tutti bene, tranne Sala che ha accusato un’infiammazione alla caviglia, e Praet che comunque è sulla via del pieno recupero”, puntualizza Giampaolo.