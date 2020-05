Il protocollo della Figc per gli allenamenti di squadra

Si erano ammalati una settimana fa, al primo test effettuato per riprendere gli allenamenti individuali. Oggi i 4 calciatori della Sampdoria risultati positivi al Covid 19 lo scorso 6 maggio, sono già guariti. Lo ha annunciato il club blucerchiato attraverso una nota in cui ha chiarito che “i quattro calciatori, precedentemente risultati positivi al coronavirus, sono stati sottoposti come da prassi ai due tamponi ravvicinati e sono al momento risultati negativi”. Una buona notizia in vista della ripresa degli allenamenti di gruppo fissati per lunedì, seguendo le indicazioni del nuovo protocollo Figc che prevede il ritiro prolungato del gruppo squadra, test regolari, allenamenti crescenti con gruppi inizialmente ristretti a 7-8 giocatori e partitella solo dalla seconda settimana. E ancora mascherine obbligatorie per allenatore e staff, pasti al self service in “modalità aereo”, con monoporzioni confezionate.

In particolare, i 4 guariti dovranno sottoporsi – come i loro compagni risultati positivi a marzo – a una serie aggiuntiva di test che prevedono anche una Tac polmonare ad alkta risoluzione e un holter per controllare i battiti cardiaci lungo le 24 ore allenamento compreso.