Sampdoria-Fiorentina 1-5: Vlahovic e Chiesa affondano i blucerchiati

GENOVA – Un pokerissimo per sbancare il “Ferraris” e allontanarsi dalla zona calda della classifica. E’ quello che una Fiorentina cinica, lucida e brillante sul piano fisico cala sul terreno di una Sampdoria (1-5) sempre più nei guai, quartultima in classifica appena un punto sopra ai cugini del Genoa, che con l’arrivo di Nicola in panchina hanno cambiato marcia iniziando a correre. Venivano da 1 punto in tre gare i viola di Iachini, che hanno dato la risposta giusta in un match che era diventato un testa a testa nella lotta per la permanenza in categoria, lanciati dall’iniziale autorete di Thorsby e poi dalle doppiette di Vlahovic e di Chiesa, entrambi a segno dal dischetto nella loro prima marcatura. Discorso diverso per gli uomini di Ranieri che, sotto di tre reti già all’intervallo, non sono riusciti a mostrare una reazione degna di tal nome, subendo altre due reti con indecisioni ed errori, per trovare solo in extremis il gol della bandiera con Gabbiadini. E all’orizzonte si staglia l’Inter…

Autogol di Thorsby e rigore di Vhahovic

La Samp parte con buoni propositi per prendere l’iniziativa del match, ma dopo appena 8 minuti si ritrova a dover inseguire: sulla destra azione personale di Vlahovic che, saltato Murru, crossa rasoterra sul secondo palo, nessuno dei giocatori gigliati sembra poter intervenire ma il pallone trova la deviazione involontaria di Thorsby, che spedisce il pallone in rete per il più classico degli autogol. I padroni di casa faticano a riorganizzarsi e, al 17′, la viola lamenta un calcio di rigore per un tocco di mani di Ramirez in area. Dopo aver consultato il Var, Irrati assegna il penalty: sul dischetto si presenta Vlahovic che con una conclusione mancina potente piega le mani di Audero, poi esultando in maniera provocatoria e irridente sotto la curva dei tifosi locali.

Chiesa fa tris dagli 11 metri, due rossi prima del riposo

In totale controllo della gara, la Fiorentina prova ad approfittare del momento di sofferenza degli avversari e, al 32′, Duncan innesca Lirola a destra; lo spagnolo cerca gloria e da posizione defilata prova a sorprendere Audero, che respinge. Al 39′ il tris dei viola (oggi in completo verde): scontro aereo in area blucerchiata tra Pezzella e Murru, che allarga il braccio nello stacco. Irrati consulta di nuovo il Var e, dopo aver spedito Murru negli spogliatoi per doppia ammonizione, assegna il secondo rigore della giornata agli uomini di Iachini. Dagli undici metri questa volta si presenta Chiesa che con una conclusione precisa spiazza Audero per lo 0-3. Prima della pausa si ristabilisce la parità numerica per il secondo giallo rimediato anche da Badelj, autore di un brutto fallo a metà campo su Bertolacci.

Ranieri cambia ma Vlahovic colpisce ancora

Al ritorno in campo Ranieri prova a dare una nuova fisionomia al proprio centrocampo con Vieira e Jankto al posto Bertolacci e Thorsby e la sua Samp sembra essere più motivata: al 6′ lampo di Ramirez per Quagliarella, che in conclusione acrobatica costringe Dragowski a rifugiarsi in corner. Però è di nuovo la Fiorentina a colpire: Dalbert si invola sulla sinistra, l’ex Inter calcia in diagonale, Audero si oppone come può e sulla ribattuta Vlahovic firma la doppietta personale e il 4-0 che spegne le residue speranze blucerchiate. L’undici di Iachini non rallenta e, al 17′, Chiesa ci prova dalla distanza ma il pallone sbatte sul palo.

Ferrero contestato da tutto lo stadio

A metà del secondo tempo, con la Sampdoria sotto 4-0, esplode la contestazione dei tifosi locali. Prima i giocatori vengono invitati a “tirare fuori i co..”, poi vengono lanciati in campo tre fumogeni, quindi dalla Gradinata Sud parte il coro “Ferrero uomo di m..”, che in questa occasione viene cantato da tutto lo stadio. Fino ad ora la contestazione al presidente era limitata alla Gradinata Sud ma mai durante la partita.

Chiesa fa doppietta, rete della bandiera di Gabbiadini

I padroni di casa, frustrati e delusi, non sembrano averne più, mentre gli avversari dilagano: assist vincente di Lirola, scatenato a destra, per Chiesa che, dal limite dell’area, calcia e trova l’angolo alto alla destra di Audero. Solo allo scadere, su traversone di Vieira, è Gabbiadini di testa in tuffo a trovare la rete della bandiera, senza giustamente avere voglia di esultare nonostante il bel gesto tecnico. A fare festa sono solo i viola, con il migliaio di tifosi giunti da Firenze e i vertici societari al completo, visto che il presidente Rocco Commisso ha rinviato la partenza per gli States proprio per essere accanto alla squadra in un momento chiave della stagione. E ha avuto ragione.



SAMPDORIA – FIORENTINA 1-5 (0-3)

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Tonelli, Colley, Murru; Thorsby (1′ st Jankto), Bertolacci (1′ st Vieira), Linetty; Ramirez (22′ st Depaoli); Quagliarella, Gabbiadini. (22 Seculin, 3 Augello, 5 Chabot, 8 Barreto, 34 Yoshida, 26 Leris, 20 Maroni, 17 La Gumina, 9 Bonazzoli). All.: Ranieri.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Duncan (26′ st Benassi), Badelj, Castrovilli (23′ st Pulgar), Dalbert; Chiesa (36′ st Ghezzal), Vlahovic. (1 Terracciano, 3 Igor, 17 Ceccherini, 32 Dalle Mura, 93 Terzic, 23 Venuti, 19 Agudelo, 11 Sottil, 63 Cutrone). All.: Iachini.

ARBITRO: Irrati di Pistoia.

MARCATORI: nel pt 8′ aut. Thorsby (S), 18′ Vlahovic rig. (F), 40′ Chiesa rig. (F); nel st 12′ Vlahovic (F), 33′ Chiesa (F), 45′ Gabbiadini (S).

ESPULSI: Murru (S) al 39′ pt per doppia ammonizione e Badelj (F) per doppia ammonizione al 44′ pt.

AMMONITI: Ramirez (S), Duncan (F), Colley (S) e Depaoli (S) per gioco falloso, Vlahovic (F) per comportamento non regolamentare.

ANGOLI: 6-4 per la Sampdoria.

RECUPERO: pt 4′, st 0′.

SPETTATORI: spettatori 20.284 di cui paganti 3.253 e abbonati 17.031.





