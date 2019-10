– Mentre la squadra continua ad arrancare, i tifosi della Sampdoria devono incassare un’altra brutta notizia. La cordata CalcioInvest, guidata dai finanzieri James Dinan, fondatore del fondo di investimento York Capital Management, e Alex Knaster, fondatore del fondo Pampona Capital Management, ha comunicato di essersi “ritirata dalla trattativa per l’acquisto della società”.

La cordata, che aveva scelto Gianluca Vialli come volto di riferimento, annuncia di aver valutato la richiesta del patron Ferrero “nettamente superiore ai valori di mercato, anche in considerazione degli importanti investimenti che CalcioInvest ritiene necessari per riportare il club ai livelli di competitività all’altezza della sua tradizione”. Una doccia fredda, visto che la trattativa pareva a un passo dalla conclusione. “Rammaricandosi per l’esito della trattativa, purtroppo protrattasi ben oltre l’inizio della stagione agonistica, CalcioInvest si augura vivamente che squadra e società riescano a superare al più presto il momento di difficoltà”.