GENOVA – “Abbiamo avuto un po’ troppo timore dell’Inter. Occorre maggiore coraggio, alla lunga consegnarsi agli avversari non paga: è questo che sto cercando di far capire ai miei giocatori”. Così Eusebio Di Francesco commenta la sconfitta della sua Sampdoria in casa per 3-1 contro la capolista.

“Errore madornale”

Dopo l’espulsione di Sanchez e la rete di Jankto la musica sembrava cambiata. Poi il 3-1 di Gagliardini ha tagliato le gambe ai liguri: “Abbiamo perso troppi duelli individuali, a volte siamo andati in difficoltà nelle scelte tecniche e nei passaggi. Loro invece si tirano addosso e segnano, nell’insieme ti girano anche le scatole – aggiunge il tecnico blucerchiato a Sky Sport – Nel secondo tempo ci siamo messi con un 4-4-2 e siamo partiti bene, poi però abbiamo subito il terzo con un errore difensivo madornale”. La classifica piange, ma ora il calendario sembra meno complicato: “Devo essere bravo io nel capire le necessità di questa squadra dal punto di vista del sistema di gioco, ma dal punto di vista del piglio non possiamo venire a mancare. In superiorità numerica ho inserito giocatori in campo per aprire gli avversari e non per crossare contro Skriniar e Bastoni: in Serie A serve leggere i momenti con più lucidità”.







