NAPOLI – “Avremmo meritato di più per quanto fatto vedere, un pizzico di fortuna ci avrebbe aiutato”. Eusebio Di Francesco cerca qualche aspetto positivo dopo la sconfitta della Sampdoria per 2-0 sul campo del Napoli. “Quando hai certe occasioni come quella di Rigoni devi fare gol. Il fatto di concedere qualcosa a una squadra così forte ci può stare, Ancelotti ha una rosa importante ed è bravo leggere bene i momenti della partita. La nostra è stata la miglior prestazione stagionale fino a questo punto – ha spiegato il tecnico blucerchiato a Sky Sport – Dopo il gol preso abbiamo avuto dieci minuti di difficoltà come nelle precedenti partite. Dopo il cooling break abbiamo rischiato molto meno grazie a qualche aggiustamento. La seconda rete ha però chiuso i conti, anche se abbiamo avuto la chance per riaprire la partita”.

La Sampdoria ha subito nove gol nelle prime tre partite della Serie A ed è la peggior difesa del campionato: “Io oggi ho visto alcuni miglioramenti, ma dobbiamo ancora lavorare nei duelli con maggiore convinzione. In questo modulo è essenziale. Serve più coraggio, ma anche un pizzico di malizia e cattiveria. Questa è mancata anche oggi in attacco, dove siamo stati un po’ troppo precipitosi nell’ultimo passaggio”, ha concluso Di Francesco.





