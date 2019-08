Squadra già definita

GENOVA – La nuovaguidata da Eusebioinizia la nuova stagione in serie A ospitando la. Il tecnico blucerchiato, in conferenza stampa, non nasconde la voglia di tornare al grande calcio, dopo l’esonero dalla Roma dello scorso marzo in seguito all’eliminazione dagli ottavi di finale di Champions League contro il Porto. “Sarà una grande emozione fare l’esordio a Marassi. Mi aspetto uno stadio pieno: la nostra Gradinata è importante, si sa. Ho letto che sono già 16 mila gli abbonamenti e mi aspetto una bolgia”. Di Francesco ha anche fatto il punto sulla condizione della sua squadra: “Siamo a buon punto su quello che stiamo studiando. I ragazzi si sono messi a disposizione e sono molto contento di quello che stanno facendo”.

Il tecnico della Samp non si è voluto sbilanciare sull’11 da opporre alla Lazio: “Quasi chiaro, per non dire che ce l’ho in testa. Mi piace tenere tutti sulla corda, però. Grazie alla partita di Coppa Italia (vinta 3-1 sul campo del Crotone, ndr) siamo riusciti a mettere i 90 minuti nelle gambe di tanti giocatori e questo è importante. Domani voglio vedere verticalità: deve essere il nostro marchio di fabbrica. Mi aspetto tante risposte domani in campo dai miei. Quanti gol mi aspetto da Quagliarella? L’anno scorso è stato capocannoniere e sono certo che anche in questa stagione farà tante reti”.

“Vialli? Lo farei giocare centravanti”

Di Francesco si è concesso anche una battuta su Gianluca Vialli, a capo della cordata che sta trattando il passaggio di proprietà con il presidente Massimo Ferrero. “Luca nel mio sistema di gioco farebbe il centravanti. Anche se c’è pure Quagliarella… Non so chi farei giocare. Scherzi a parte, dopo la gara col Crotone ho detto che volevo chiarezza e qualcosa c’è stato. Noi però siamo concentrati sul campo”. Per quanto riguarda il mercato e la possibilità di nuovi acquisti negli ultimi giorni di mercato, l’allenatore blucerchiato si è limitato a un laconico “sarebbe meglio migliorare la rosa, certo”.