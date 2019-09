“Montella è un fratello per me”

– La Sampdoria si sta allenando a Coverciano in vista della delicata sfida con la Fiorentina: “Abbiamo scelto di partire con qualche ora di anticipo per recuperare meglio le energie, fare delle valutazioni su alcuni calciatori scesi in campo domenica e preparare bene la partita”, spiega Eusebio Di Francesco che al Franchi, dopo la vittoria sul Torino, si aspetta conferme dalla squadra: “Potrebbero cambiare alcuni interpreti rispetto a domenica – rivela l’ex tecnico della Roma -, ma al di là di chi scenderà in campo il nostro atteggiamento non dovrà cambiare: l’equilibrio e la voglia di rimanere sempre in partita visti con i granata dovranno accompagnarci per tutto l’arco del campionato”.

Per quanto riguarda la formazione, Murillo dovrebbe prendere il posto in difesa dell’infortunato Ferrari, mentre a centrocampo Vieira potrebbe giocare regista (a riposo Ekdal) con Linetty o Barreto al suo fianco. Prenderà fiato Rigoni, sulla trequarti Caprari in vantaggio su Ramirez. La sfida alla Fiorentina è considerata insidiosa: “La Fiorentina ha raccolto meno di quanto avrebbe meritato”, sottolinea Di Francesco. “Ha elementi importanti a cui si è aggiunto un campione, un leader come Ribery: ritengo che si debba affrontare con grandissima attenzione, perché la classifica attuale non rispecchia i reali valori dell’avversario. Montella? È un fratello, abbiamo vissuto gioie e dolori. Siamo cresciuti insieme a Empoli. A Roma abbiamo vinto uno scudetto, siamo stati per due anni in camera assieme”.