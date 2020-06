Era dai giorni di Kennet Andersson che il Bologna non vinceva a Marassi, sponda Samp. Lo fa con meno brillantezza rispetto a quel giorno, 27ma giornata campionato 97/98 – quello era il Bologna del presidente Gazzoni, guidato da Renzo Ulivieri. Che allora, come oggi, sognava ambizioni europee.Era molto molto diversa anche la Sampdoria, c’erano campioni come Veron e Montella. E c’era un certo Sinisa Mihajlovic. Tre punti pesantissimi per i rossoblù, ma anche il terzo capitombolo di fila della Samp, punita oltre i demeriti, una battuta d’arresto che rende incandescente la sfida salvezza di Lecce e quella in casa con la Spal, nei prossimi due turni.

Diciamo subito che il ko è punizione troppo severa, visto l’andamento del match. Ma è decisamente imputabile l’atteggiamento blucerchiato, troppo compassato, fino al regalo di Skorupski, che riaccende una speranza, dieci minuti di fuoco nell’area ospite. Risveglio tardivo.

Senza Quagliarella

La Sampdoria col broncio, il Bologna che si chiede se può valere più di una tranquilla apparizione, ecco i temi che le squadre alle sette della sera si portano in campo a Marassi. C’è il minuto di silenzio per William Negri, e i tifosi ospiti forse vorrebbero che i loro attuali beniamini studiassero la storia. Ranieri invece vorrebbe portare i blucerchiati a navigare nel mare della tranquillità. E non è certo chiedere la luna. Manca Quagliarella, che al gol dà del tu. A Gabbiadini i galloni di ammiraglio, con La Gumina al suo fianco, preferito a Bonazzoli. Dall’altra parte Palacio torna a dirigere l’attacco, facendo rifiatare il gambiano Barrow. Tanti ex, e forse anche per questo il rispetto reciproco sovrasta il fuoco “dentro”.

Equilibrio assoluto

Ci prova inizialmente il Bologna. L’emergenza ha restituito a Mihajlovic il mastino Medel, che prende il comando delle operazioni. La Samp tituba in avvio, la scuote un pericolo, quando – su angolo – Sansone calcia bene da posizione angolata ma trova Audero a sbarrargli la strada. E’ un sussulto che scuote i liguri. L’eccessivo palleggio corto dei rossoblù consente infatti alla Doria, telecomandata ad alta voce da Ranieri, di prendere campo e di poter esercitare una pressione alta e quindi assumere il comando delle operazioni. Nonostante mezz’ora di pressione – e la confusione avversaria (qualche lancio in verticale per allungare l’avversario permetterebbe di allentare la pressione alta) – la Samp riesce a costruire una sola buona conclusione: La Gumina riceve in area di rigore a sinistra ma scarica il suo diagonale tra le mani dell’attento Skorupski.

Decideranno i cambi?

L’impressione è quella che i cambi possano indirizzare la partita e cambiare questo equilibrio. E così è. La ripresa non è differente dalla prima parte, pochissime le occasioni, una conclusione estemporanea di Bereszynski sfiora l’incrocio, un angolo battuto bene da Barrow vede Danilo anticipare tutti ma mettere alto. Poi Skorupski vola a toccare in angolo un tiro velenoso di Vieira, sempre dal limite. Leggerina la Samp negli ultimi metri, senza Quagliarella…

Il Bologna passa con la linea verde

E’ la linea verde del Bologna a pescare il jolly: Orsolini si allunga la palla e sembra perderla, la cosa ingolosisce Murru che entra sul piede dell’attaccante in ritardo. Un’ingenuità colossale. Rigore. Barrow infila il vantaggio felsineo. E ancora il gambiano decide di chiuderla, solo pochi istanti dopo, quando passa tra due difensori in area con autorevolezza da grande per servire a Orsolini il pallone che l’ascolano di testa deposita in rete: in 4 minuti 0 a 2. Ko tecnico? Sembrerebbe di sì. L’assalto finale della Doria vede entrare Ramirez, ex di livello, Bonazzoli, Leris… Barrow continua però il suo show colpendo un palo clamoroso con un tiro a giro dal limite.

Skorupski a farfalle, assedio Samp

All’85’ Bonazzoli effettua una girata bassa in area e Skorupski devia in angolo. Il portiere polacco, fino a questo momento protagonista, all’88’ esce a vuoto su un traversone lungo, Bonazzoli ne approfitta e regala ai suoi un finale di speranza. Poco meno di dieci minuti di assalto finale, coi giovani ospiti un po’ squilibrati, sono usciti uno a uno tutti i veterani, ma la sfuriata ligure produce solo qualche mischia e un palo esterno, su corner calciato direttamente in porta da Ramirez.

Sampdoria-Bologna 1-2 (0-0)

Sampdoria (4-4-2): Audero, Bereszynski (34′ st Augello), Colley, Tonelli (28′ st Yoshida), Murru (34′ st Leris), Depaoli, Ekdal, Vieira, Linetty (34′ st Ramirez), La Gumina( 28′ st Bonazzoli), Gabbiadini (30 Falcone, 5 Chabot,16 Askildsen, 18 Thorsby, 20 Maroni, 32 D’Amico, 91 Bertolacci). All.: Ranieri

Bologna (4-3-3): Skorupski, Tomiyasu, Danilo, Bani, Dijks, Poli (8′ st Schouten), Medel (38′ st Dominguez), Soriano (42′ st Svenberg), Orsolini, Palacio (42 st Cangiano), Sansone (8′ st Barrow). (1 Da Costa, 4 Denswil, 6 Bonini, 11 Krejci, 25 Corbo, 26 Juwara, 34 Baldursson). All.: Mihajlovic.

Arbitro: Doveri di Roma

Reti: nel st, 27′ Barrow (rig), 29′ Orsolini, 43′ Bonazzoli Angoli: 13 a 4 per la Sampdoria . Recupero: 2′ e 7′ . Ammoniti: Ekdal, Medel, Tonelli, Yoshida per gioco scorretto.