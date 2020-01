Massimo Ferrero ha confermato la sua volontà di vendere la Sampdoria. Dopo il mancato accordo con la cordata capeggiata da Gianluca Vialli il numero uno doriano, viste anche le difficoltà della squadra e le critiche dei tifosi, nonostante il buon lavoro di Claudio Ranieri, come riporta ‘Il Secolo XIX’ ha detto: “Vendo”. Una sola parola che ha aperto vari scenari. Anche la situazione debitoria in cui versa la società Eleven Finance ha spinto l’imprenditore romano, come riferisce il quotidiano genovese, a dare mandato ad un advisor di contattare i possibili acquirenti, indicando un prezzo corrispondente al valore ponderato del club. Ci sarebbero comunque già state manifestazioni d’interesse da parte di fondi e imprenditori pronti, eventualmente, a rilevare il controllo della società blucerchiata.

