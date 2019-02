Eseguito con successo al San Camillo di Roma il 28 gennaio scorso su Sammy Basso, uno dei cinque pazienti italiani affetti da progeria, il trattamento di una stenosi calcifica severa della valvola aortica per via trans-catetere. Si tratta, fanno sapere dall’ospedale, del primo intervento al mondo di un paziente affetto da questa rara malattia, conosciuta anche come sindrome da invecchiamento precoce. La procedura è stata eseguita dall’equipe cardiochirurgica guidata da Francesco Musumeci e coadiuvata da Roberto Violini, cardiologo interventista, e da Elio D’Avino, cardio-anestesista. L’intervento, hanno spiegato oggi i medici, “si è svolto senza alcuna complicanza e con un risultato finale eccellente”.

Fonte