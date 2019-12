Dopo 19 anni, il capitano Samantha Cristoforetti si prepara a lasciare l’Aeronautica. Questa la notizia lanciata in esclusiva dal Corriere della Sera, che racconta di come l’astronauta italiana, che tra il 2014 e il 2015 rimase in orbita per 199 giorni a bordo della Stazione internazionale, “ha deciso di lasciare il Corpo che l’ha accolta e seguita sin dall’inizio della sua straordinaria carriera. Una scelta sorprendente, tenuta riservata fino a pochi giorni fa e nota solo agli alti vertici della struttura militare (neanche il presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana, Giorgio Saccoccia, da noi contattato domenica sera ne era al corrente)”.

