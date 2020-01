Samantha Cristoforetti lascia l’Aeronautica e in una lunga lettera twittata sul suo account ufficiale spiega il perché. “Riguardo ai motivi per i quali mi sono congedata e alle varie ipotesi che ho letto”, scrive spiegando i motivi del suo addio effettivo dal 31 dicembre scorso, “non sto cambiando mestiere o assumendo un nuovo incarico”, perché “continuo a essere una astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea e conto di tornare presto nello spazio”. “Non mi sento oggetto di discriminazione di genere” e “ho avuto il massimo supporto da parte della delegazione italiana alla Ministeriale Esa dello scorso novembre tanto che l’Italia ha ottenuto l’impegno per un secondo volo per me entro qualche anno”.

Fonte