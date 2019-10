Sam Smith annuncia l’arrivo di un nuovo album entro il 2020: ecco tutto quello che sappiamo sul progetto.

Il successo è la sua ricompensa, ma è anche una licenza per perseguire i tuoi sogni. Almeno è così che Sam Smith vede la direzione in cui è diretto, dopo la pubblicazione dell’album The Thrill of It All del 2017.

Durante un’apparizione allo Zach Sang Show, Smith ha parlato dell’arrivo di un nuovo album, che dovrebbe essere terminato e disponibile per i fan entro il 2020.

Sam Smith: nuovo album in arrivo

Sam Smith ha annunciato l’arrivo di un nuovo album. Ecco cosa ha dichiarato in merito alla sua musica: “Mi sembra di aver recentemente mostrato alla gente un lato di me che di solito tengo per me o per la mia famiglia e i miei amici. L’ho mostrato a tutti e tutti l’hanno adorato. Sento che mi ha quasi dato il permesso di fare un po’ quello che ho sempre sognato di fare, ma ho sempre avuto paura di fare, che è la musica pop. Adoro la musica pop così tanto“.

Il cantante di How do you sleep?, poi, parla dell’anno duro che ha dovuto affrontare. Ecco cosa ha detto: “Penso che la mia musica sarà sempre onesta in quel modo, in grado di ballare, tutto ciò è incredibile.“

Di seguito, ecco il video di How do you sleep?:

Sam Smith parla di Dancing with a Stranger

L’artista ha quindi rivelato che Dancing With a Stranger, uno dei suoi ultimi successi, è stato scritta come “pura terapia” solo tre settimane dopo la rottura vissuta nella sua vita.

La buona notizia per i fan è che Smith ha dichiarato di aver colto il “flusso di scrittura migliore” nell’ultimo anno nella corsa verso l’album, ancora senza titolo. Non resta dunque che aspettare l’ufficialità per l’arrivo di questo nuovo atteso album.