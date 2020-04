Sam Smith e Demi Lovato duettano nel nuovo brano I’m Ready: ecco il video della nuova canzone delle due popstar.

Demi Lovato e Sam Smith hanno finalmente collaborato. I due amatissimi cantanti, che già in passato hanno dimostrato di avere un grande feeling, hanno unito le loro voci in una nuova canzone che ha già fatto impazzire tutti i loro fan: I’m Ready.

Si tratta di un nuovo singolo che dovrebbe far parte del nuovo album del soulman britannico. Un lavoro la cui uscita è però stata posticipata a causa dell’emergenza Coronavirus, che ha costretto Sam a cambiare in parte il mood del disco e a quanto pare anche il titolo.

Sam Smith e Demi Lovato, I’m Ready: il video

La nuova canzone di Sam e Demi è un brano ritmato, un up-tempo elettronico che non si avvicina ai lavori storici di Smith, ma strizza invece l’occhio alle sue ultime uscite.

Insieme al brano è stato pubblicato immediatamente anche il video, che ha per protagonisti di due artisti: Sam mostra ancora una volta le sue dote e i suoi miglioramenti come ballerino, mentre Demi è meno scatenata e più statuaria. Solo alla fine della clip i due si uniscono. Guardiamo insieme il video di I’m Ready:

Sam Smith e Demi Lovato: il significato di I’m Ready

Il nuovo brano di Sam e Demi a livello testuale parla d’amore. Entrambi gli artisti invocano l’arrivo nelle proprie vite di una persona che finalmente sappia amarli come nessuno ha mai fatto prima d’ora. Il tutto però non in maniera struggente, ma speranzosa e, in un certo senso, grintosa.

Insomma, un testo che non sorprende ma che ha soddisfatto le aspettative dei fan sia del cantante londinese che della popstar del New Mexico.



FONTE FOTO: https://www.facebook.com/samsmithworld/

