Subito dopo la messa in onda dell’intervista ad Asia Argento a Non è L’Arena, Salvo Sottile ha lanciato una shade all’attrice.

“Ma possibile che tutti ti saltano addosso e tu resti immobile? E poi dopo il sess0 con uno ci torni a prendere il caffè (weinstein) e con l’altro, ragazzino infoiato, dopo che si è rivestito dici: dai prendi il copione…Semplice no?”

La Argento non ha perso tempo ed ha replicato poco dopo: “Pacchiu di to soru” che credo significhi “la patata di tua sorella”.

Come ciliegina trash su questa torta ci manca solo un commento di Nadia Toffa: “Ragaxxi nn litigate!!1!1 Siate aquile nn piccioni1!11!! Asietta prova ad aggiumgere l a tu a eta a l tuo anmo di nascita e vedrai k esce fuori 2018 #asiativogliobene #sorridosempreciao”

Pacchiu di to soru — Asia Argento (@AsiaArgento) 1 ottobre 2018

Scherzi a parte, i follower si sono divisi a metà, alcuni dalla parte di Asia, altri da quella di Salvo.

Mmmm Salvo conta fino a dieci. — del plato antonio (@dpnino) 30 settembre 2018

Bello essere maschi e sapere sempre come si reagirà in ogni situazione, ve’? — ManekiStra (@ManekiStra) 1 ottobre 2018

Finalmente uno che fa un ragionamento serio. La trovo una ricostruzione assurda la sua e non credibile sotto molti punti di vista. — !Mic_Hela! 🇮🇹 🇪🇺 (@MichelaMgl) 30 settembre 2018

Per raccontare storie fantascientifiche del genere bisognerebbe almeno essere una buona attrice, cosa che lei non è. Per il resto stendiamo un velo pietoso. Una situazione paradossale che si commenta da sè. Anche quando cerca di piangere, le lacrime non la seguono ; ( — Cristina Botta (@CristinaBotta2) 30 settembre 2018