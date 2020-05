“Non c’è assolutamente, da parte mia, nessuna antipatia personale nei confronti di Rienzi. ‘Mi manda Rai 3′ è un fiore all’occhiello del servizio pubblico, è al servizio di tutti e rispetta tutte le associazioni dei consumatori. Risponde solo alle disposizioni della rete e della struttura che lo guida. Io sono solo il conduttore, per il resto c’è un team di autori che coordina gli interventi delle varie associazioni, non ho il potere di inibire la presenza di nessuno”. Così Salvo Sottile, contattato telefonicamente dall’Adnkronos, risponde al Codacons, che ha annunciato stamane una querela nei suoi confronti accusandolo di non aver invitato in trasmissione il presidente dell’Associazione Carlo Rienzi a causa di “un’antipatia personale” nei suoi confronti.

