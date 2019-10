Ieri sera Alessandro Siani era ospite da Fazio a Che Tempo Che Fa su Rai 2 e durante la diretta è arrivata l’asfaltata di Salvo Sottile.

Il giornalista c’è andato giù pesante ed ha detto che Siani non fa ridere nemmeno se si impegna. Secondo Sottile il comico con le ‘sue battute banali‘ renderebbe il napoletano quasi ‘fastidioso’. Una serie di attacchi e shade davvero inaspettati.

“Ho ascoltato Alessandro Siani da Fazio. Siani è un non comico, uno che non fa ridere neanche se ci si mette d’impegno. Fa Battute di una banalità rara e con quella verve e quella enfasi rende il napoletano fastidioso quando invece e’ caldo e ammaliante .

Io me lo ricordo solo a Sanremo, quando prese in giro un bambino sovrappeso seduto in platea.

Veri comici cercasi!”