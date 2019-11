Un post del Milan per augurare un “felice compleanno” a Suso si trasforma in un botta e risposta velenoso fra il calciatore e Matteo Salvini. A dare il via alle danze su Instagram è il leader leghista, che nei commenti lancia la stoccata all’indirizzo dell’attaccante: “Auguri! Nella speranza – scrive Salvini – che Babbo Natale ti porti un po’ di velocità, di grinta e di voglia di giocare“. A corredo del commento, l’emoji di un occhiolino. L’augurio del leader della Lega non passa però inosservato, e tra le tante repliche alle parole di Salvini ecco spuntare anche quella del diretto interessato.

