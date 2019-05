“La professoressa sospesa mi ha fatto una bella impressione. Mi ha ricordato una mia docente al liceo”. Lo ha detto Matteo Salvini ai giornalisti a Palermo, dopo avere incontrato Rosa Maria Dell’Aria, insegnante sospesa dal provveditore Marco Anello.

“Ci siamo confrontati con la docente, ma chiedete a lei perché non voglio interpretare il pensiero altrui. Mi ha detto che l’ultimo dei suoi pensieri e dei pensieri dei ragazzi era di accostarmi al duce e al ventennio” ha detto il vicepremier.

“C’è stato un dibattito ampio sull’immigrazione e l’accoglienza con pensieri doversi in classe. Io amo il confronto di idee diverse. Credo sia stato un caso politicamente esagerato. Ma a me interessa che l’insegnante torni in classe e che gli studenti crescano bene e informati”.

