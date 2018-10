“Noi riporteremo l’Educazione Civica nelle scuole, ma certi “genitori” cosa insegnano ai loro figli??? Qualche NO e qualche ceffone ogni tanto farebbero bene”. Così questa mattina il post su Facebook del ministro dell’Interno Matteo Salvini che commenta il caso avvenuto a Firenze di un bambino di sette anni che avrebbe colpito con una testata al naso la maestra. La notizia è stata pubblicata sulla Nazione.

Questa mattina il direttore della scuola ha risposto al messaggio su facebook del ministro dell’Interno: “Sui no può avere anche ragione, ma sui ceffoni non è così, ormai quei tempi sono passati, probabilmente passerebbe il messaggio contrario. Invece sui no ribadisco che sono assolutamente d’accordo, anche perché i no possono essere detti a scuola, ma non in famiglia e quindi hanno meno impatto. Certo, come è sbagliato dire sempre di sì, allo stesso modo è anche sbagliato dire sempre di no. L’educazione civica? Viene fatta già a livello interdisciplinare all’interno di altre materie, ma se venisse inserita una materia specifica, con orari e insegnanti ad hoc, sarei favorevole”.

Ieri, già sentito da Repubblica, il direttore della scuola primaria della zona di Coverciano aveva spiegato l’accaduto: “Da quello che ho potuto ricostruire, il bambino era a terra, la maestra gli ha detto di alzarsi, lui ha avuto una reazione scomposta e improvvisa. Nell’agitarsi ha colpito con la nuca la maestra. Non posso dire con certezza che quel gesto sia stato volontario”. Il bambino, ha raccontato ancora il dirigente scolastico, è molto vivace, “ma come ce ne sono tanti, ha problemi comportamentali ed è seguito da uno psicopedagogista”. La famiglia è a stretto contatto con la scuola e collabora con gli insegnanti.