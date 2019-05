Nuove norme per rendere più efficace la lotta alle mafie, contro gli scafisti e a tutela delle forze dell’ordine. C’e un decreto sicurezza bis sul tavolo del ministro dell’Interno Matteo Salvini che questa mattina ha anche annunciato una nuova norma cosiddetta spazzaclan perché dovrebbe consentire l’immediata esecuzione delle sentenze di condanna mai notificate per mancanza di personale che lasciano liberi mafiosi, camorristi e ‘ndranghetisti, 800 assunzioni straordinarie per 25 milioni di euro spalmati in due anni.

Obiettivo: notificare le sentenze alle migliaia di condannati in via definitiva che restano liberi di girare per le nostre città in attesa del pezzo di carta. Solo a Napoli, secondo la relazione del presidente della Corte d’Appello, sono ben 12.065.

La mancata notifica di migliaia di sentenze in tutta Italia è una emergenza nazionale, come conferma l’omicidio del giovane Stefano Leo avvenuto a Torino il 23 febbraio 2019. Il presidente della Corte d’Appello chiese scusa alla famiglia della vittima. La situazione degli arretrati raggiunge livelli drammatici a Napoli: un quadro che indebolisce gli sforzi delle Forze dell’Ordine per garantire la sicurezza – sottolineano fonti del Viminale. Da qui, la misura straordinaria che il Viminale coprirà con fondi propri, già individuati dagli uffici.