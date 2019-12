“La Nutella? Ma lo sa signora che ho cambiato? Perché ho scoperto che la Nutella usa nocciole turche e io preferisco aiutare le aziende che usano prodotti italiani, preferisco mangiare italiano, aiutare gli agricoltori italiani”.

La Ferrero al momento non ha risposto, ma l’azienda per realizzare la Nutella usa anche nocciole italiane ma che per ovvie ragioni non bastano a coprire la domanda d’acquisto della crema spalmabile.

Sul web, anche oggi, Salvini è diventato una barzelletta.