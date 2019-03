Incontro al Viminale tra i genitori di Pamela Mastropietro, la 18enne romana uccisa a Macerata nel 2018, e il ministro dell’Interno Matteo Salvini. Lo riferisce una nota del Viminale. Con la madre Alessandra Verni e il padre Stefano Mastropietro c’era anche l’avvocato di famiglia, Marco Valerio Verni (zio di Pamela). Durante l’incontro si è parlato del processo e delle indagini. Per il barbaro omicidio della ragazza è imputato il nigeriano Innocent Oseghale. “Giustizia per Pamela. Chi ha commesso un delitto così orrendo deve marcire in galera, senza sconti”, ha commentato Salvini.

