Già all’epoca le polemiche erano state così forti da costringere l’allora ministro dell’Interno a fare una parziale retromarcia dopo aver ruggito: “Io indagato fra indagati, queste sono persone perbene”. Ma adesso la foto che ritrae Matteo Salvini mentre abbraccia Luca Lucci, uno dei capi degli ultrà rossoneri, tornano a circolare sui social. Perché Lucci, quando nel 2018 abbracciava Salvini durante la festa per i 50 anni della Curva Sud del Milan organizzata all’Arena Civica di Milano, era stato arrestato pochi mesi prima in un’inchiesta per traffico di droga, perché secondo le accuse il capo della curva Sud – con molti precedenti legati all’attività degli ultrà – usava la sede dell’associazione “Il Clan” a Sesto San Giovanni come base per i suoi traffici.

Lucci aveva poi patteggiato una pena a un anno e mezzo di reclusione per quella vicenda. E quindi adesso, dopo che il non più ministro in piena campagna elettorale ha scelto il quartiere di Bologna del Pilastro per l’ultimo teatrino elettorale, con la citofonata in diretta a una famiglia straniera accusandola di spaccio, in Rete quella foto torna prepotentemente in primo piano: “Due pesi e due misure? Stranieri e poveracci trattati come materiale da show elettorale e gli amici ultrà condannati invece li abbracci?”.

In tanti, infatti, hanno collegato le due immagini. Perché nel 2018, quando era stata scattata quella foto in cui Salvini e Lucci sembravano avere molta familiarità, il capo leghista aveva prima attaccato: “Io stesso sono indagato. Questi tifosi sono persone perbene, pacifiche, tranquille. Loro portano colore con un coro, un tamburo, una bandiera. La violenza è un’altra cosa”. Ma nel giro di poco Salvini aveva ingranato la retromarcia, forse perché nel frattempo su Lucci si stava scrivendo di tutto, ricordando non solo la vicenda recentissima di droga, ma anche la condanna nel 2009 per un pestaggio allo stadio, quando durante un derby con un pugno aveva fatto perdere l’occhio a un tifoso interista, Virgilio Motta, che tre anni dopo si suicidò. “Era la prima volta che lo incontravo”, aveva detto quasi contrito il supertifoso milanista Salvini, presenza assidua allo stadio da sempre, precisando che se avesse saputo dei precedenti penali “certo” non si sarebbe fatto fotografare con lui.

Attacca il gruppo Pd della Lombardia: “Abbiamo visto che sta facendo pratica da investigatore porta a porta. Il modo è un po’ discutibile ma dopo i casi Diciotti e Gregoretti abbiamo capito che non le si può chiedere di distinguere i dettagli.Non si era nemmeno accorto che il signore che ha salutato con calore allo stadio era stato condannato per violenza e per spaccio di stupfacenti.Potrebbe andare a citofonare anche a lui: lo trova facilmente, è quello che si bulla con gli amici di avere una foto in cui stringe la mano l’ex ministro dell’Interno”. E la deputata dem Lia Quartapelle: “Prima di fingere di fare il cacciatore di spacciatori, cosa ha fatto Salvini per combattere lo spaccio della droga?Qui a dicembre 2018, quando da ministro dell’Interno, saluta con familiarità Luca Lucci, capo ultras del Milan, condannato per spaccio di droga. Un saluto per il quale l’allora ministro non si è neanche scusato.Basta usare i problemi della povera gente per prenderci su qualche voto. Il voto in Emilia Romagna di domenica serve proprio per dire basta a questa vergogna”.

A giugno 2019, infine, la polizia ha sequestrato a Lucci beni per circa un milione di euro, pari a un edificio di due piani con autorimessa e alla licenza di un bar, storico ritrovo degli ultrà del Milan.





