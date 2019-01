Matteo Salvini ed Elisa Isoardi ancora insieme? Ne è sicuro Alberto Dandolo, esperto di gossip e collaboratore di Dagospia ed Oggi, che ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format ‘I Lunatici’, ha affermato che la conduttrice e il ministro dell’Interno “non si sono mai lasciati”. “La Isoardi ha cambiato parrucchiere perché quello che frequentava prima avrebbe detto alla stampa italiana che lei è ancora fidanzata con Salvini, ma questo è il segreto di Pulcinella – ha detto Dandolo -. I due non si sono mai lasciati, hanno avuto un momento di separazione momentanea, una piccola crisi, mai una rottura. Loro staranno così per un altro po’ e poi convoleranno a giuste nozze, in montagna, in uno scenario nordico, nel paesino di Elisa. Festeggeranno il loro sì tra un paio d’anni. Viva Elisa, viva Matteo”.

